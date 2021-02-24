Партнер «Северного потока-2» завершил все вложения в него

Немецкая газовая компания Wintershall Dea, партнер «Газпрома» по строительству газопровода «Северный поток-2», объявила о завершении вложений в него. Такая информация приводится в отчете за четвертый квартал и 2020 год, на который ссылается ТАСС.

В общей сложности компания потратила 730 миллионов долларов. Платежи по кредиту, как указывается в документе, завершены до пересмотра американского закона о санкциях, а значит, не попадают под него.

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По мнению авторов отчета, давление США повлияет на сроки реализации «Северного потока-2». В качестве примера приводятся санкции, наложенные на трубоукладочную баржу «Фортуна», которая в настоящее время ведет работы в датских водах.

Отдельно в компании описали ситуацию вокруг штрафа, выписанного польском регулятором UOKiK. Wintershall Dea не согласна с ним, на рассмотрение апелляции может уйти от трех до пяти лет.

Ранее стало известно, что не менее 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток-2» после угрозы санкций со стороны США. Представитель Госдепартамента Нед Прайс, указал, что стратегия противодействия газопроводу работает хорошо, а принимаемые против проекта меры эффективны.

Одной из последних отказалась сотрудничать с проектом немецкая перестраховочная компания Munich Re Syndicate. По сведениям Reuters, причиной такого решения стали санкции.

В «Газпроме» ожидают, что строительство газопровода завершится до конца текущего года. Однако в компании не исключают, что проект провалится.