В США раскрыли подробности новых санкций из-за «Северного потока-2»

Администрация президента США Джо Байдена представит доклад по новым санкциям из-за газопровода «Северный поток-2». Он может быть подан в Конгресс уже в пятницу, 19 февраля. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Ожидается, что в документе будут указаны дополнительные ограничительные меры, которые будут касаться небольшого количества российских компаний, при этом немецкие фирмы не попадут под санкции. Таким образом администрация Байдена стремится остановить реализацию проекта и в то же время не вступать в конфронтацию с близким европейским союзником.

По данным источников, госсекретарь Энтони Блинкен предпочитает не преследовать компании или отдельных людей из таких стран, как Германия, поскольку считает более важным найти дипломатическое решение и устранить разногласия, вызванные подходом бывшего президента США Дональда Трампа к внешней политике «Америка прежде всего».

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При этом собеседники указывают, что если Вашингтон будет стремиться уменьшить напряженность в отношениях с Берлином, он рискует оттолкнуть других союзников, таких как Украина, Польша и страны Балтии.

«Северный поток-2», проходящий по дну Балтийского моря, должны были запустить еще в конце 2019 года, однако помешали санкции США. В результате строительные работы пришлось заморозить, а срок сдачи перенесли на конец 2021 года. В настоящее время газопровод готов на 95 процентов. США, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ (СПГ) в Европу, стремятся помешать завершению строительства и не раз грозили усилить ограничения в отношении объекта.