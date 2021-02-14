Россия заявила о готовности «Северного потока-2» на 95 процентов

Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил об уверенности в полной реализации «Северного потока-2». Он отметил, что проект готов на 95 процентов, передает РИА Новости.

Новак также сказал, что риск неиспользования газопровода исключен. Он объяснил, что «в этом заинтересованы европейские партнеры и этот проект полностью соответствует европейскому законодательству».

Однако сохраняется противостояние интересов России и США, так как американские партнеры желают заниматься поставками сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС. Такое действие США вице-премьер назвал «нерыночными методами конкуренции».

В январе Новак сказал, что в ЕС осознают, что санкции США, принятые в отношении российского проекта, на самом деле являются открытым протекционизмом, с помощью которого Вашингтон надеется продвигать на рынке свой СПГ.

«Северный поток-2» изначально планировалось достроить и ввести в эксплуатацию еще в 2019-м, но процесс был заторможен в декабре прошлого года в связи с тем, что США пригрозили санкциями владельцам трубоукладчиков.