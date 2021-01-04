Новак заявил об уверенности в реализации «Северного потока-2» при поддержке ЕС

Проект строительства газопровода «Северный поток-2» удастся реализовать, в том числе при поддержке стран Евросоюз. Об уверенности в этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК в понедельник, 4 января.

По словам Новака, в ЕС осознают, что санкции США, принятые в отношении российского проекта, на самом деле являются открытым протекционизмом, с помощью которого Вашингтон надеется продвигать на рынке свой сжиженный природный газ (СПГ).

«Это все понимают, в том числе страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны и компании. Они поддерживают проект, и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», — пояснил вице-премьер, подчеркнув, что инструменты, которыми пользуются США в борьбе с российским газопроводом, «абсолютно неконкурентные».

2 января норвежская DNV GL отказалась выдать газопроводу «Северный поток-2» сертификат соответствия, необходимый для начала его работы. В заявлении компании указано, что все мероприятия по проверке трубопроводной системы «Северного потока-2» прекращены до тех пор, пока санкции США остаются в силе.

Изначально «Северный поток-2» планировалось достроить и ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако строительство затормозилось в декабре прошлого года после того, как США пригрозили санкциями владельцам трубоукладчиков.