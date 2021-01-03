В Германии сочли «самоубийством» отказ от «Северного потока-2»

В Германии сочли «самоубийством» возможный отказ от проекта «Северный поток-2». Об этом заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт в интервью телеканалу «360».

По его словам, «Северный поток-2» просто необходим Германии в условиях постепенного закрытия атомных электростанций (АЭС) в стране и огромного недостатка энергии. Парламентарий рассказал, что даже после реализации проекта потребности Германии в энергетике не будут полностью удовлетворены, а в случае отказа от него ситуация будет еще хуже. Он также назвал идею об отказе от газопровода «полным бредом».

Ранее из проекта «Северный поток-2» вышел один из ключевых игроков. Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из-за угрозы санкций США. В компании отметили, что прекратят все мероприятия по проверке трубопроводной системы «Северного потока-2» до тех пор, пока санкции остаются в силе.

Изначально «Северный поток-2» планировалось достроить и ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако строительство затормозилось в декабре прошлого года после того, как США пригрозили санкциями владельцам трубоукладчиков.