Прокладку «Северного потока-2» завершили на немецком участке

Компания Nord Stream 2 завершила прокладку трубопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Германии. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили РБК в компании.

Материалы по теме Продолжают заливать Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват? Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России?

Работы велись на отрезке 2,6 километра в немецких водах на глубине менее 30 метров. «Мы завершили данные строительные работы», — сказали в Nord Stream 2.

Компании предстоит прокладка труб в датских водах, работы могут начаться в середине января 2021 года.

В ноябре директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко предположил, что запуск «Северного потока-2» может произойти до конца марта 2021. Он отметил, что в последний момент могут возникнуть логистические или юридические сложности.

Изначально «Северный поток-2» планировалось достроить и ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако строительство затормозилось в декабре прошлого года после того, как США пригрозили санкциями владельцам трубоукладчиков.