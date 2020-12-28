Германия пообещала защитить «Северный поток-2» при администрации Байдена

Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал защитить строительство газопровода «Северный поток-2» от ограничений, которые могут наложить при новой администрации избранного президента США Джо Байдена. Об этом пишет Der Spiegel.

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Он подчеркнул, что правительство ФРГ не изменит свою позицию по газопроводу даже при смене руководства Соединенных Штатов. «Нам не приходится говорить о европейском суверенитете, если под этим понимается, что в будущем мы будем делать все лишь так, как хочет Вашингтон», — подчеркнул Маас.

По словам дипломата, Берлин в любом случае будет иметь отличное от Белого дома мнение и настроен отстаивать его — и это касается не только «Северного потока-2». Гораздо важнее, что в «центральных стратегических и геополитических вопросах» страны придерживаются единого мнения.

12 декабря российские эксперты предрекли Москве «невиданные» санкции после прихода к власти Джо Байдена. Эксперты полагают, что Вашингтон может ударить по самым болезненным точкам: ограничить доступ отечественных банков на мировой рынок и отключить страну от системы международных платежей SWIFT.

Изначально «Северный поток-2» планировалось достроить и ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако строительство затормозилось в декабре прошлого года после того, как США пригрозили санкциями владельцам трубоукладчиков. Вашингтон в декабре 2019-го ввел санкции против газопровода.

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