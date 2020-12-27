Песков назвал санкции против «Северного потока-2» рейдерской атакой

Санкции против «Северного потока-2» являются неприкрытой ковбойской рейдерской атакой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам представителя Кремля, несмотря на это, удается продолжать методичную работу и «приближаться к финализации этого проекта».

Ранее Кремль оценил шансы «вбить кол» в строительство «Северного потока-2». Песков признал, что планирующиеся новые санкции США против газопровода способны осложнить завершение проекта. Однако и Россия, и Европа заинтересованы в том, чтобы строительство было закончено, подчеркнул он.

В декабре американский сенат одобрил оборонный бюджет, содержащий новые санкции против «Северного потока-2», а также газопровода «Турецкий поток». До этого документ приняла палата представителей США. Документ поступил на подпись президенту, однако президент США Дональд Трамп наложил на него вето, тем самым вернув его парламентариям.

Позже Reuters сообщило, что администрация Трампа намерена принять новый пакет санкций в отношении проекта «Северный поток-2». Источники, знакомые с ситуацией, говорили, что Белый дом готовит новый пакет ограничительных мер, который «может нанести смертельный удар по проекту России и Германии».