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Трамп заблокировал оборонный бюджет

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп наложил вето на принятый обеими палатами Конгресса страны оборонный бюджет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

«Я возвращаю резолюцию. (…) Она не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности, включает статьи, которые не обеспечивают уважение наших ветеранов и нашей военной истории, противоречит усилиям моей администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах нашей национальной безопасности и зарубежной политики», — подчеркнул американский лидер.

Трамп неоднократно обещал заблокировать проект бюджета. Он отмечал, что от принятия резолюции больше всего выиграет Китай. Проект также содержит санкции против строительства газопровода «Северный поток-2».

По мнению президента США, в документе необходимо отменить статью 230 закона о приличиях в сообщениях. Трамп подчеркну, что она ставит под угрозу национальную безопасность страны. Согласно этому пункту, соцсети не несут ответственности за комментарии пользователей, при этом могут их редактировать. Трамп и его администрация выступают за привлечение сервисов к ответственности за цензуру.

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