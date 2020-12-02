Трамп захотел заблокировать оборонный бюджет из-за пункта о соцсетях

Президент США Дональд Трамп захотел заблокировать оборонный бюджет страны на 2021 год из-за пункта, в котором соцсетям позволяется уходить от ответственности за сообщения пользователей и проводить в их отношении редакционную политику. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, ее слова передает РИА Новости.

Пресс-секретарь подчеркнула, что американский лидер серьезно настроен в этом вопросе. По мнению Трампа, статья 230 закона о приличиях в сообщениях, которая содержится в оборонном бюджете, ставит под угрозы выборы и национальную безопасность.

Согласно этому пункту, соцсети не несут ответственности за комментарии пользователей, при этом могут вносить в них изменения. Трамп и его администрация выступают за то, чтобы привлекать сайты к ответственности за цензуру.

После выборов главы США Twitter пометил множество сообщений Трампа как «содержащие неправду» или заблокировал их. Сами соцсети утверждают, что не подавляют ничьих точек зрения, однако ограничивают или удаляют контент, противоречащий их правилам. При этом лидеры государств и партий попадают под протекцию некоторых компаний, например, Twitter.