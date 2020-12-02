Мир
 
Последние новости
НАТО обвинили в использовании России для прикрытия своих действий в Черном море
Меркель пообещала продлить карантин в Германии
Устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера отпустили
Подруга умершей во время стрима девушки блогера рассказала об их отношениях
«Краснодар» прервал 17-матчевую серию без побед российских клубов в еврокубках
Тарасова отказалась подстраивать график под «коронавирус и грипп» спортсменов
К-pop певцам дадут отсрочку от армии
Умер актер из фильма «Безумный Макс»
Украина захотела больше учений НАТО на своей территории
Новости партнеров
Прослушать новость

Трамп захотел заблокировать оборонный бюджет из-за пункта о соцсетях

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп захотел заблокировать оборонный бюджет страны на 2021 год из-за пункта, в котором соцсетям позволяется уходить от ответственности за сообщения пользователей и проводить в их отношении редакционную политику. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, ее слова передает РИА Новости.

Пресс-секретарь подчеркнула, что американский лидер серьезно настроен в этом вопросе. По мнению Трампа, статья 230 закона о приличиях в сообщениях, которая содержится в оборонном бюджете, ставит под угрозы выборы и национальную безопасность.

Согласно этому пункту, соцсети не несут ответственности за комментарии пользователей, при этом могут вносить в них изменения. Трамп и его администрация выступают за то, чтобы привлекать сайты к ответственности за цензуру.

После выборов главы США Twitter пометил множество сообщений Трампа как «содержащие неправду» или заблокировал их. Сами соцсети утверждают, что не подавляют ничьих точек зрения, однако ограничивают или удаляют контент, противоречащий их правилам. При этом лидеры государств и партий попадают под протекцию некоторых компаний, например, Twitter.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Twitter лишит Трампа привилегий
Популярная соцсеть заблокировала агитацию Трампа из-за «нацистской символики»
Цукерберг оценил маркировку твитов Трампа как недостоверных