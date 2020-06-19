Популярная соцсеть заблокировала агитацию Трампа из-за «нацистской символики»

Социальная сеть Facebook заблокировала посты с агитацией за переизбрание действующего президента США Дональда Трампа, сообщает CNN Business со ссылкой на сообщение компании.

Причиной послужило то, что команда президента использовала нацистский символ — к такому выводу пришли эксперты Антидиффамационной лиги (ADL). По их мнению, красный треугольник, который фигурировал в одном из постов, идентичен тому, что нашивали на форму левых активистов в нацистских концлагерях.

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В штабе Трампа указывают, что речь в посте шла о предложении главы государства объявить «Антифа» террористической организацией, а красный треугольник выбрали как один из символов, который так называемые антифашисты используют для демонстрации своей причастности к движению.

В ADL, однако, отмечают, что такой символ используется активистами не слишком часто, и настаивают на том, что агитация за действующего американского лидера, которую увидели более миллиона пользователей социальной сети, отсылала напрямую к нацистской символике.

Трамп не впервые сталкивается с сопротивлением крупнейших социальных сетей США: в прошлом месяце Twitter пометил ряд его сообщений как фейковые новости. Вскоре после этого президент заявил, что закрыл бы соцсеть, будь у него такая возможность.

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