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Сенат США принял бюджет на два дня

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Фото: TOM BRENNER / Reuters

Сенат США единогласно принял бюджет сроком на два дня. Об этом сообщает The Washington Post.

Решение о временном финансировании федерального правительства позволит США избежать шатдауна, прекращения работы федеральных учреждений на неопределенный срок. Для того, чтобы не допустить подобного развития событий, президент США Дональд Трамп должен подписать двухдневный бюджет до 08:00 по Москве. Ранее законопроект уже приняла Палата представителей.

В воскресенье Конгресс США вновь предпримет попытку принять более длительный проект бюджета, рассчитанный до конца текущего финансового года. Отмечается, что разногласия в Конгрессе возникли по поводу принятия пакета мер для помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса, общий объем которого должен составить 900 миллиардов долларов.

Ранее Трамп подтвердил свои намерения заблокировать одобренный Конгрессом США проект оборонного бюджета. Президент посчитал, что от него больше всех выиграет Китай, и пообещал наложить вето.

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