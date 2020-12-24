Кремль оценил вероятность «смертельного удара» США по «Северному потоку-2»

Кремль оценил шансы «вбить кол» в строительство «Северного потока-2», передает РБК. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что планирующиеся новые санкции США против газопровода способны осложнить завершение проекта. Однако и Россия, и Европа заинтересованы в том, чтобы строительство было закончено, подчеркнул он.

Материалы по теме На Берлин Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита? Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России?

Так в Кремле отреагировали на недавнюю публикацию Reuters, в которой говорилось, что администрация действующего президента США Дональда Трампа намерена принять новый пакет санкций в отношении проекта «Северный поток-2». Источники, знакомые с ситуацией, говорили, что Белый дом готовит новый пакет ограничительных мер, который «может нанести смертельный удар по проекту России и Германии». «Мы наносили один удар за другим, а теперь мы готовы вонзить кол в сердце этого проекта», — сказал один из собеседников агентства.

Ранее в декабре американский сенат одобрил оборонный бюджет, содержащий новые санкции против «Северного потока-2», а также газопровода «Турецкий поток». До этого документ приняла палата представителей США. Документ поступил на подпись президенту, однако Трамп наложил на него вето, тем самым вернув его парламентариям.

Американские власти считают, что «Северный поток-2» не имеет никаких шансов на реализацию и запущен не будет. Высокопоставленный представитель американского правительства в разговоре с агентством DPA высказал мнение, что трубопровод «никогда не будет транспортировать российский газ».

Во вторник, 22 декабря, стало известно, что «Газпром» достроил сухопутную часть зарубежного участка экспортного газопровода. Сроки завершения работ в Балтийском море пока не определены.

Изначально «Северный поток-2» планировалось достроить и ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако строительство затормозилось в декабре прошлого года после того, как США пригрозили санкциями владельцам трубоукладчиков.