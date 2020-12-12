В США заявили об отсутствии шансов на запуск «Северного потока-2»

Отечественный проект «Северный поток-2» не имеет никаких шансов на реализацию и запущен не будет. Таким мнением с агентством DPA поделился высокопоставленный представитель американского правительства.

Собеседник агентства высказал мнение, что трубопровод «никогда не будет транспортировать российский газ». «Если бы [компания] Nord Stream 2 была в состоянии закончить проект, то они [представители компании] бы это сделали», — сказал он.

11 декабря сообщалось, что Вашингтон одобрил санкции против «Северного потока-2». Уточнялось, что сенат США принял оборонный бюджет на 740 миллиардов долларов, предусматривающий в том числе расширение ограничений против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», в отношении Анкары — за покупку российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Строительство Северного потока-2 остановилось в декабре прошлого года после того, как США пригрозили санкциями владельцам трубоукладчиков.