США задумали изменить позицию по «Северному потоку-2»

Администрация президента США Джо Байдена задумалась о пересмотре политики по «Северному потоку-2». В Вашингтоне оценивают, нужно ли отказаться от санкций против компаний и физлиц, которые причастны к строительству. Об этом пишет The Wall Street Journal.

У американский администрации 16 февраля истекает срок, когда она должна представить список людей и компаний, которые, по ее мнению, способствуют завершению строительства газопровода из России в Германию. Попавшие в этот список физические и юридические лица в дальнейшем могут оказаться под санкциями США.

Однако Вашингтон может пойти навстречу Берлину, который является критически важным союзником Америки в Европе, и ослабить санкционное давление на проект и его участников, отмечает газета. Такое решение можно будет расценить как геополитическую победу Москвы.