Строительство «Северного потока-2» возобновили

Российская баржа «Фортуна» возобновила строительство газопровода «Северный поток-2» после недельной задержки, связанной с погодой. Об этом со ссылкой на данные систем глобального позиционирования морских судов сообщает «Интерфакс».

Судно начало укладку труб в датских водах 6 февраля, но на следующий день остановило работы из-за сильного волнения на море. За это время были уложены несколько сотен метров.

Материалы по теме Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?

Датское агентство по мореплаванию ожидает, что строительство обеих ниток газопровода в зоне его ответственности завершится до конца апреля. После этого останется только часть маршрута в водах Германии. К настоящему времени силами швейцарской компании Allseas уложены более 2,3 тысячи километров из 2,46 тысячи.

В настоящее время срок запуска поставок газа перенесен на конец года. Проблемой остается сертификация газопровода. Норвежская компания DNV GL уже отказалась от сотрудничества из-за американских санкций.

В России надеются на переговоры Германии с администрацией президента США Джо Байдена и изменение позиции Белого дома по вопросу газопровода. Источник, знакомый с ходом дискуссии, указывает, что предсказать исход таких переговоров сложно, но вероятным представляет принятие варианта, предложенного Берлином. Речь идет о строительстве терминалов для приема американского сжиженного природного газа (СПГ) стоимостью миллиард евро и гарантии транзита через Украину.

Между тем в «Газпроме» не исключают, что «Северный поток-2» может не заработать никогда. Такое развитие событий связывают с исключительными обстоятельствами, какими конкретно, в компании не объяснили. Кроме того, отдельные эксперты за рубежом считают, что правительство Германии делает вид поддержки газопровода только ради выборов, которые состоятся в сентябре.