Газ в Германию по «Северному потоку-2» пообещали пустить летом

Первый газ по «Северному потоку-2» в Германию может быть пущен уже этим летом. Такое предположение высказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Его слова приводит РИА Новости.

На встрече с представителями бундестага депутат выразил надежду, что до конца лета все работы по проекту будут закончены. «Есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ до конца лета»,'— уточнил он.

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Ранее в четверг, 15 апреля, министр иностранных дел Германии Хайко Маас объявил, что страна отказалась от идеи шантажировать Россию проектом строительства экспортного газопровода «Северный поток-2».

В начале апреля оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG — сообщил, что газопровод готов на 95 процентов. В российском МИД выразили уверенность, что реализация проекта «Северный поток-2» будет завершена к концу 2021 года.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года, однако его завершению помешала угроза санкций со стороны США, из-за которой проект покидали европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина. Работы в датских водах возобновились в начале февраля 2021 года. Власти США и некоторые европейские политики высказывались за остановку строительства в качестве способа давления на Москву.