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Германия связала работу «Северного потока-2» с поведением России

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Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Объем поставок газа по газопроводу «Северный поток-2» стоит связать с поведением российского государства. Такое заявление сделала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр после переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином в Берлине. Ее слова приводит РИА Новости.

«...я твердо убеждена, что если "Северный поток-2" будет продолжен, то в конечном итоге нужно сделать вопрос, сколько газа будет транспортироваться, зависимым от поведения России», — заявила глава минобороны ФРГ.

Ее американский коллега после этой встречи заявил, что вопрос строительства новой ветки газопровода из России не должен испортить «великолепные отношения» Германии и Соединенных Штатов.

В прошлую среду, 7 апреля, стало известно, что США планируют назначить спецпредставителя по уничтожению «Северного потока-2». Издание Politico пояснило, что чиновник будет отвечать за переговоры о прекращении строительства газопровода. Должность — пока неофициально — предложили экс-спецпосланнику США по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.

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