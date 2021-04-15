Германия отказалась шантажировать Россию «Северным потоком-2»

Власти Германии отказались от идеи шантажировать Россию проектом строительства экспортного газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью каналу ARD рассказал министр иностранных дел Хайко Маас, его слова приводит РИА Новости.

«Это дискуссия, которую мы уже давно ведем. Позиция правительства всегда была предельна ясная», — отметил Маас.

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По его словам, приостановка строительства газопровода вряд ли приведет к «деэскалации» со стороны Москвы в конфликте на юго-востоке Украины: «Скорее стоит опасаться, что результат будет противоположным».

При этом Маас добавил, что считает Россию незаинтересованной в возобновлении полноценных боевых действий на Украине. Слова министра стали реакцией на недавнее заявление главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, предложившей поставить объемы транспортировки газа по «Северному потоку-2» в прямую зависимость от «поведения России».

Строительство «Северного потока-2» должно было завершиться в конце 2019 года, однако из-за санкций США в отношении зарубежных участников и их выхода из проекта сроки неоднократно переносились. Власти США и некоторые европейские политики высказывались за остановку строительства в качестве способа давления на Москву.