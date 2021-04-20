К месту строительства «Северного потока-2» начали стягивать суда снабжения

К месту строительства датского участка газопровода «Северный поток-2» начали стягиваться суда снабжения. Как сообщает ТАСС, российские корабли подошли к трубоукладчику «Академик Черский», свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

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В настоящий момент около места строительства находятся корабли снабжения «Иван Сидоренко», «Катунь», «Финвал», многофункциональное аварийно-спасательное судно «Мурман» и многофункциональное судно снабжения ледового класса «Венгери». Сам «Академик Черский» находится у первой точки укладки газопровода.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.

В начале апреля оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG — сообщил, что газопровод готов на 95 процентов. В российском МИД выразили уверенность, что реализация проекта «Северный поток-2» будет завершена к концу 2021 года. В середине апреля глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный говорил, что первый газ в Германию смогут пустить уже летом.