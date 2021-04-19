Оценено влияние строительства «Северного потока-2» на экологию

Строительство российского участка газопровода «Северного потока-2» не оказало какого-либо значительного влияния на экологию региона. Об этом говорится в сообщении оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG по итогам экологического мониторинга.

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Отмечается, что влияние строительных работ на окружающую среду соответствует допустимым показателям и носит незначительный характер. Стройка не повлияла на качества воды и на особо охраняемую территорию болотного комплекса Кадер. Также она не привела к активизации экзогенных процессов в Кургальском заказнике и не оказала сильного влияния на поведение животных и птиц Финского залива, оценили в Nord Stream.

Экологический мониторинг в России будет продолжен. Его проведение является частью требований юрисдикций России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, через которые проходит газопровод.

Ранее немецкие экологи из природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe захотели помешать строительству «Северного потока-2». Они обратились в суд Гамбурга с требованием отменить ранее выданное регулятором разрешение на прокладку газопровода в немецких водах.

До этого Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) уже отклоняло требование экологов. В ведомстве заявили, что опасения природоохранных организаций относительно того, что строительство газопровода якобы может нанести вред гнездовым птицам, не нашли подтверждений.