В Германии рассказали о негативных последствиях при отказе от «Северного потока-2»

Глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес рассказал о возможных негативных последствиях для экологии и энергетической системы Европы при отказе от газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал в статье для издания Handelsblatt.

Гермес предположил, что отказ страны от относительно недорогого российского газа до появления альтернатив станет «фатальным». «Следствием этого будет завышение цен на газ и электроэнергию для потребителей и потеря рабочих мест», — отметил он, подчеркнув, что ослабление экономики Германии отразится на всех европейских странах.

Даже если потребление газа не повысится после отказа от угля и ядерной энергетики в стране, необходимо компенсировать добычу топлива, которая прекратится в Нидерландах в 2022 году, отметил Гермес. При этом американский СПГ будет обходиться дороже и может привести к негативным последствиям для экологии, в частности из-за способа производства. В свою очередь, «Северный поток-2» построен по современным технологиям, а значит, лучше защищен от утечек газа.

В настоящее время строительство «Северного потока-2» не завершено; ведется укладка участка газопровода в территориальных водах Дании. Работы в водах королевства планируют закончить в апреле 2021 года. В целом в «Газпроме» рассчитывают, что газопровод удастся завершить до конца текущего года.