В Белом доме прокомментировали дальнейшие санкции из-за «Северного потока-2»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность введения дальнейших санкций из-за газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, США продолжают следить за действиями по завершению его строительства или проведению сертификации газопровода. Псаки подчеркнула, что, если такие действия будут иметь место, тогда США будут решать вопрос о введении санкций. При этом она отметила, что санкции — это лишь один из инструментов обеспечения энергобезопасности.

Представитель Белого дома также рассказала, что президент США Джо Байден по-прежнему считает «Северный поток-2» плохой сделкой для Европы. Она добавила, что, по мнению главы государства, реализация данного проекта может разделить Европу.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что администрация Байдена задумалась о пересмотре политики по «Северному потоку-2». По информации американской газеты, в Вашингтоне оценивают, нужно ли отказаться от санкций против компаний и физлиц, которые причастны к строительству.

В настоящее время строительство «Северного потока-2» не завершено; ведется укладка участка газопровода в территориальных водах Дании. Работы в водах королевства планируют закончить в апреле 2021 года. В целом в «Газпроме» рассчитывают, что газопровод удастся завершить до конца текущего года.