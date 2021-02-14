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В Швеции решили помешать строительству «Северного потока-2»

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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В Швеции решили помешать строительству газопровода «Северный поток-2». Как сообщает RT, депутат парламента Бьерн Седер (Björn Söder) направил соответствующий запрос министру иностранных дел Анн Линде (Ann Linde).

По мнению Седера, Евросоюзу необходимо ответить на «действия России» по отношению к Алексею Навальному (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), трем европейским дипломатам, которых объявили персонами нон грата.

В качестве реакции шведский депутат предложил противодействовать строительству «Северного потока-2». В обращении к Линде он назвал его угрозой политике безопасности и подчеркнул, что проект сделает Европу зависимой от российского газа.

Седер, однако, констатировал, что Германия отказывается от остановки строительства газопровода. Депутат поинтересовался у главы МИД, планирует ли она принять меры, чтобы побудить Германию прекратить проект.

Ранее сообщалось, что Германия и США ведут переговоры о снятии санкций с газопровода «Северный поток-2», однако исход переговоров предсказать сложно.

В настоящее время строительство объекта не завершено; ведется укладка участка газопровода в территориальных водах Дании. Работы в водах королевства планируют закончить в апреле 2021 года. В целом в «Газпроме» рассчитывают, что «Северный поток-2» удастся завершить до конца текущего года.

Основной проблемой для запуска маршрута в эксплуатацию остаются американские санкции, которые уже лишили проект поддержки ряда европейских компаний. Например, отказалась от сотрудничества норвежская DNV GL, которая должна была заняться сертификацией газопровода, без чего его работа невозможна.

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