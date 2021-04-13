В Германии экологи снова захотели помешать строительству «Северного потока-2»

В Германии экологи из природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe снова захотели помешать строительству «Северного потока-2» и обратились в суд Гамбурга с требованием отменить ранее выданное регулятором разрешение на прокладку российского газопровода в немецких водах. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Иск, поданный в административный суд Гамбурга, направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии», — пояснили в Deutsche Umwelthilfe.

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Изначально регулятор выдал разрешение на строительство газопровода 14 января 2021 года. После этого Deutsche Umwelthilfe вместе с немецкой экологической организацией «Союз охраны природы и биоразнообразия» (NABU) оспорили данное разрешение, тем самым задержав работы в исключительной экономической зоне Германии.

1 апреля стало известно, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) отклонило требование экологов. В ведомстве заявили, что опасения природоохранных организаций относительно того, что строительство газопровода якобы может нанести вред гнездовым птицам, не нашли подтверждений.

Газопровод построен уже на 95 процентов, осталось уложить около 121 километра (5 процентов) от общей протяженности. Вначале предполагалось, что строительство закончится к середине 2020 года, затем — до конца 2020 года, позднее — в середине 2021-го и наконец — осенью 2021-го.

Главной проблемой «Северного потока-2» является позиция США, которые считают его геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и снижение европейской энергетической безопасности.