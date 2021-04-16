Байден допустил новые санкции против «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден допустил введение новых санкций против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом он сообщил в ходе выступления, посвященного отношениям с Россией, трансляция мероприятия велась в аккаунте Белого дома в YouTube.

Политик подчеркнул, что проект является крайне чувствительным вопросом для союзников США в Европе. «Я долгое время выступал против "Северного потока-2", еще когда занимал пост вице-президента», — рассказал Байден. По его словам, вопрос введения санкций против строительства газопровода «все еще в игре».

15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

Позже в Белом доме сообщили, что то, что США не ввели новые санкции против газопровода «Северный поток-2» 15 апреля, не значит, что их больше не будет. При этом пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки отказалась прокомментировать, были ли согласованы новые санкции против «Северного потока-2» или нет.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.