В Германии рассказали об опасных последствиях заморозки «Северного потока 2»

В Германии рассказали об опасных последствиях заморозки проекта газопровода «Северный поток 2». Об этом заявил глава МИД страны Хайко Маас во время выступления на мероприятии Немецкого атлантического общества, передает РИА Новости.

По его словам, вопрос о том, следует ли заканчивать его строительство до завершения проекта и нужно ли продолжать вести бизнес с Россией, является сложным. «Считаю, что это не продвинет нас дальше. Мы не можем вести дебаты о декаплинге с Китаем и совсем не вести бизнес с Россией. Результатом будет сближение Китая и России», — подчеркнул министр.

Глава ведомства отметил, что стало бы плохим результатом для западных стран из-за формирования «крупнейшего экономического и военного комплекса мира». Он добавил, что это не в интересах Берлина, так как кране опасно с геостратегической точки зрения. У Германии должна оставаться возможность вести бизнес с Россией и реализовывать «Северный поток 2» в этих рамках, резюмировал Маас.

Ранее глава МИД ФРГ заявил, что газопровод «Северный поток-2» нужен Германии для обеспечения энергетической безопасности. Дипломат отметил, что «Северный поток-2» часто называют рычагом давления на Россию. Однако это не соответствует действительности в условиях, когда Европа покупает российский газ через Украину и Турцию, а США покупают российскую нефть, отметил министр.