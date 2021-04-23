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МИД оценил ситуацию вокруг «Северного потока-2»

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Фото: Nord Stream 2

Ситуация вокруг судьбы газопровода «Северный поток-2» показывает, насколько страны внутри Евросоюза не способны отстаивать свои национальные интересы. Об этом представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью телеканалу RT.

Захарова подчеркнула, что ряд немецких политиков и аналитиков оценивают газопровод как экзистенциальный для Германии проект, напрямую связанный с дальнейшим развитием страны. «И в этой связи нужно задать вопрос: а если завтра президент Соединенных Штатов Америки Байден, Обама, Трамп или еще кто угодно повелит Германии перестать дышать, Германия послушает — перестанет дышать?» — отметила дипломат.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Американский лидер не стал вводить ограничения против «Северного потока-2», однако в очередной раз высказался против газопровода и не исключил, что может вернуться к этому вопросу в будущем.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за чего проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия и Украина.

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