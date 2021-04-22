Польша назвала «Северный поток-2» раной в Европе

Польша призвала Германию отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2» для поддержания европейской солидарности. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Политик отметил, что «в спорах с некоторыми государствами нужно подчеркнуть один элемент, который все время является раной в Европе — это "Северный поток-2"». По мнению премьера, несмотря на отсутствие химической разницы между газом из России и из других государств, существуют не менее важные политические и социальные факторы.

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«Мы призываем Германию, чтобы она отказалась от этого проекта, чтобы перестала далее оказывать влияние на фактическую дестабилизацию в этой части Европы», — добавил Моравецкий. Он подчеркнул, что проект угрожает безопасности всех стран Евросоюза.

20 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделала выбор в пользу строительства «Северного потока-2». По ее словам, Берлину следует поддерживать торговлю с Москвой, в том числе в энергетической сфере. Политик также призвала поддерживать диалог с Россией, несмотря на разногласия.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за чего проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия и Украина.