Бывший посол США в Польше дал совет по уничтожению «Северного потока-2»

Бывший главный координатор санкционной политики Госдепа США, экс-посол США в Польше Дэниел Фрид (Daniel Fried) назвал газопровод «Северный поток-2» плохим проектом и дал совет по его уничтожению. Он высказал мнение в интервью Gazeta Wyborcza.

Журналист напомнил Фриду, что строительство газопровода почти завершено, и поинтересовался, как заблокировать этот проект, «раз он такой плохой».

«"Северный поток-2" — плохой проект, поскольку он расколет энергетический рынок в Европе, даст возможность Путину продавать газ Германии в обход Польши и Украины. Американское руководство могло бы воспользоваться санкционным орудием, чтобы уничтожить "Северный поток-2". Можно попробовать это сделать, но мы рискуем отношениями с Берлином. Что же тогда мы можем предпринять? Отказаться от санкций? Нет, потому что этот проект вреден. Есть ли другой вариант?» — поинтересовался он.

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Также Фрид добавил, что слышал, что немецкое правительство размышляет над этой темой. По его словам, немцы не должны договариваться с россиянами «через голову поляков, украинцев и других народов». Экс-посол выразил неуверенность в том, что можно ослабить энергетическое влияние России в Европе при помощи СПГ, дополнительной газовой и энергетической инфраструктуры.

«Я не уверен. Но если бы Германия обратилась с каким-нибудь предложением к полякам, остальным странам Европы и американцам, следовало бы его рассмотреть. Немецкое руководство, скажем честно, совершило ошибку, но, будучи американцем, я понимаю, что значит совершить ошибку, находясь у власти», — отметил он.

Фрид заверил, что источник агрессии и опасности для всех — «не Берлин, а Кремль». Он выразил уверенность в том, что Польше необходимо сотрудничать с Германией, и призвал рассмотреть его предложение.

20 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделала выбор в пользу строительства «Северного потока-2». По ее словам, Берлину следует поддерживать торговлю с Москвой, в том числе в энергетической сфере.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за чего проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.