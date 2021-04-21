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Названа причина отказа Байдена вводить санкции против «Северного потока-2»

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Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден не стал вводить санкции против строительства «Северного потока-2» из-за нежелания портить отношения с Германией. Такую причину отказа американской администрации от более жестких мер назвал Алан Кафруни, профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) и эксперт клуба «Валдай», в беседе с «Лентой.ру».

Кафруни отметил, что хоть такой шаг и отвечал стремлению США вытеснить российский газ с европейских рынков и заменить его своим СПГ, он мог обернуться непредсказуемой реакцией со стороны немецкого правительства и бизнеса. А так Вашингтон может рассчитывать на уступки со стороны Берлина, в том числе в отношении Китая, отметил эксперт.

В то же время Кафруни подмечает, что заявление американского лидера о введении санкций сопровождалось достаточно миролюбивым тоном, а сами санкции оказались неболезненными для России. «Заявление Байдена указывает на то, что Соединенные Штаты будут продолжать полагаться на санкции и даже расширять их применение в качестве важного инструмента внешней политики. Однако это не означает, что новая администрация стремится к эскалации напряженности в отношениях с Москвой», — заявил Кафруни.

Аналитик также отметил, что саммит американского и российского лидеров все же может состояться летом 2021 года. «Стороны могут достичь договоренностей в отдельных областях, представляющих общий интерес, однако внутренняя политика США продолжит ограничивать возможности для более продуктивных и стабильных отношений», — резюмировал эксперт.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. Американский лидер не стал вводить санкции против «Северного потока-2», однако не исключил, что может вернуться к этому вопросу в будущем.

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования. Также сообщалось, что Кремль посоветовал Салливану поехать на родину для консультаций по текущим отношениям двух стран.

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