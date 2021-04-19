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Противница «Северного потока-2» решила бороться за место канцлера Германии

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Анналена Бербок
Анналена Бербок
Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сопредседатель партии «Союза-90» / «Зеленых» Анналена Бербок, которая известна критическими высказываниями в адрес России и является противницей строительства газопровода «Северный поток-2», решила бороться за место канцлера Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Кандидата от «Зеленых» объявил сопредседатель объединения Роберт Хабек. По его словам, Бербок — «обладающая бойцовскими качествами волевая женщина», которая знает, чего хочет.

Ранее Бербок посоветовала странам Евросоюза одновременно вести диалог и проявлять жесткость по отношению к России. В январе она призывала закрыть созданный в Германии экологический фонд, который может принять участие в завершении строительства газопровода. Политик заявила, что использование для строительства газопровода фонда, учрежденного под предлогом защиты природы, является возмутительным с точки зрения как экологии, так и геополитики.

Бербок выросла недалеко от Ганновера (федеральная земля Нижняя Саксония). Она изучала политологию в Университете Гамбурга и международное право в Лондонской школе экономики и политических наук. Бербок сделала стремительную карьеру в природоохранной партии.

В январе в Германии избрали преемника Ангелы Меркель на пост нового председателя партии ХДС, им стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

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