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В Германии избрали нового преемника Меркель

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Германии избрали нового преемника Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ. Им стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Об этом в субботу, 16 января, стало известно РИА Новости.

Участие в выборной кампании принимали несколько кандидатов, в числе которых также был бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц и глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

Ранее на съезде делегатов ХДС Лашет заявил, что не позволит правым террористам разжигать протесты и волнения в Германии, передает ТАСС. Он вспомнил прошлогодние события, когда в Берлине начались протестные акции из-за введенных властями ограничений по коронавирусу. По его словам, тогда люди, среди которых были замечены и представители правого экстремизма, пытались ворваться в здание парламента.

31 декабря стало известно, что Меркель в последний раз поздравила граждан с новогодними праздниками. По ее словам, она больше не собирается претендовать на пост канцлера Германии. Его она заняла 22 ноября 2005 года, став первой женщиной-канцлером.

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