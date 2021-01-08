Мир
 
Последние новости
На Украине подтвердили подачу заявки на регистрацию российской вакцины
Иран запретил вакцины от коронавируса из Великобритании и Америки
Российский самолет с 52 пассажирами сел после отказа двигателя
Эксперты рассказали о способах восстановления организма после праздников
Бывшего президента ФИФА Блаттера госпитализировали
За поимку заложивших бомбы возле Капитолия пообещали награду в 50 тысяч долларов
Илон Маск высмеял штурмовавших Капитолий сторонников Трампа
Определены самые обманчивые виды боли
Зеленский объяснил цели жесткого карантина на Украине
Новости партнеров
Прослушать новость

Назван возможный преемник Ангелы Меркель

Перейти в «Мою Ленту»
Йенс Шпан
Йенс Шпан
Фото: MICHELE TANTUSSI / Reuters

Министр здравоохранения Йенс Шпан может побороться за пост канцлера страны и в случае победы стать преемником Ангелы Меркель. Как пишет Bild, его популярность возросла во время пандемии коронавируса и он, по данным источников издания, рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры.

В январе 2021 года в Германии пройдет съезд Христианско-демократического союза (ХДС), на котором будет избран новый глава партии, и он же станет кандидатом в канцлеры. Сейчас известно о трех кандидатах — это бизнес-лоббист Фридрих Мерц, глава комитета бундестага по международным делам Норберт Ретген и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет. Министр здравоохранения Йенс Шпан ранее поддержал Лашета, однако в последние недели начал обсуждать с однопартийцами возможность и самому побороться за пост.

«Йенс Шпан дал мне понять, что он будет готов выдвинуть кандидатуру на пост канцлера, если его результаты в опросах в марте будут намного лучше, чем у Лашета», — приводит РИА Новости цитату собеседника Bild.

Декабрьский опрос Bild и центра Kantar показал, что популярность Шпана идет вверх, его рейтинг превысил рейтинг Меркель.

Ранее Меркель выступила с последним новогодним обращением и заявила, что больше не будет претендовать на пост канцлера Германии. Она заняла его 22 ноября 2005 года, став первой женщиной-канцлером.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Operation Kanzleramt
Меркель пообещала привиться от коронавируса в свою очередь
Меркель выступила с последним новогодним обращением в качестве канцлера