Назван возможный преемник Ангелы Меркель

Министр здравоохранения Йенс Шпан может побороться за пост канцлера страны и в случае победы стать преемником Ангелы Меркель. Как пишет Bild, его популярность возросла во время пандемии коронавируса и он, по данным источников издания, рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры.

В январе 2021 года в Германии пройдет съезд Христианско-демократического союза (ХДС), на котором будет избран новый глава партии, и он же станет кандидатом в канцлеры. Сейчас известно о трех кандидатах — это бизнес-лоббист Фридрих Мерц, глава комитета бундестага по международным делам Норберт Ретген и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет. Министр здравоохранения Йенс Шпан ранее поддержал Лашета, однако в последние недели начал обсуждать с однопартийцами возможность и самому побороться за пост.

«Йенс Шпан дал мне понять, что он будет готов выдвинуть кандидатуру на пост канцлера, если его результаты в опросах в марте будут намного лучше, чем у Лашета», — приводит РИА Новости цитату собеседника Bild.

Декабрьский опрос Bild и центра Kantar показал, что популярность Шпана идет вверх, его рейтинг превысил рейтинг Меркель.

Ранее Меркель выступила с последним новогодним обращением и заявила, что больше не будет претендовать на пост канцлера Германии. Она заняла его 22 ноября 2005 года, став первой женщиной-канцлером.