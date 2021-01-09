Возможный преемник Меркель опроверг свое выдвижение на пост канцлера ФРГ

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан опроверг сообщения СМИ о том, что он рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера ФРГ. Об этом он заявил в интервью Welt am Sonntag.

«Нет, я буду выдвигаться как заместитель председателя ХДС (Христианско-демократического союза — Примечание «Ленты.ру»)», — сказал Шпан в ответ на вопрос о своих планах стать одним из кандидатов на пост канцлера Германии.

Глава Минздрава добавил, что он состоит в команде премьер-министра федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армина Лашета, претендующего на пост главы ХДС.

Ранее газеты Bild и Spiegel со ссылкой на источники сообщили, что Шпан рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры в борьбе за пост канцлера страны и в случае победы стать преемником Ангелы Меркель.

Ранее Меркель выступила с последним новогодним обращением и заявила, что больше не будет претендовать на пост канцлера Германии. Она заняла его 22 ноября 2005 года, став первой женщиной-канцлером.