Мир
 
Последние новости
Самый богатый человек в мире решил распродать все имущество ради заселения Марса
Соседка рассказала о хозяйке сгоревшего нелегального дома престарелых
Эрдоган заявил о будущем Турции в Европе
Штурмующего Капитолий «викинга» арестовали
Задержана хозяйка сгоревшего нелегального дома престарелых в Тюменской области
Эстонская оппозиция предложила присоединить страну к России
Сын Трампа заявил о насмешках всего мира над США после блокировки отца в Twitter
У Капитолия нашли пикап с оружием и взрывными устройствами
14-летняя дочь российского режиссера показала фото в бикини и удивила фанатов
Новости партнеров
Прослушать новость

Возможный преемник Меркель опроверг свое выдвижение на пост канцлера ФРГ

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан опроверг сообщения СМИ о том, что он рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера ФРГ. Об этом он заявил в интервью Welt am Sonntag.

«Нет, я буду выдвигаться как заместитель председателя ХДС (Христианско-демократического союза — Примечание «Ленты.ру»)», — сказал Шпан в ответ на вопрос о своих планах стать одним из кандидатов на пост канцлера Германии.

Глава Минздрава добавил, что он состоит в команде премьер-министра федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армина Лашета, претендующего на пост главы ХДС.

Ранее газеты Bild и Spiegel со ссылкой на источники сообщили, что Шпан рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры в борьбе за пост канцлера страны и в случае победы стать преемником Ангелы Меркель.

Ранее Меркель выступила с последним новогодним обращением и заявила, что больше не будет претендовать на пост канцлера Германии. Она заняла его 22 ноября 2005 года, став первой женщиной-канцлером.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
„Nein, ich trete als stellvertretender Vorsitzender der CDU an“
Меркель предрекла самые тяжелые недели для Германии из-за пандемии
Меркель выступила с последним новогодним обращением в качестве канцлера
Меркель пообещала привиться от коронавируса в свою очередь