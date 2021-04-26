«Северный поток-2» назвали нереалистичным рычагом давления на Россию

Газопровод «Северный поток-2» нужен Германии для обеспечения энергетической безопасности. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью информационному порталу t-online, его словам приводит ТАСС.

Дипломат отметил, что «Северный поток-2» часто называют рычагом давления на Россию. Однако это не соответствует действительности в условиях, когда Европа покупает российский газ через Украину и Турцию, а США покупают российскую нефть, отметил министр.

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«По нашей оценке, как и прежде, "Северный поток-2" имеет смысл с точки зрения энергетической политики», — подчеркнул Маас. Он добавил, что проект нельзя рассматривать «независимо от поведения» Москвы, но следует считать его в первую очередь экономическим. Дипломат также отметил, что в немецком МИД не поддерживают усиление конфронтации и хотят «диалога и добрососедства» с Россией.

24 апреля министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер призвал не увязывать реализацию проекта «Северный поток-2» с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и другими отдельными случаями. По его словам, за 50 лет поставки газа еще никогда не были «политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом», что шло на пользу безопасности газоснабжения.

20 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделала выбор в пользу строительства «Северного потока-2».

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за чего проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия и Украина.