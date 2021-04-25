В ФРГ призвали не увязывать «Северный поток-2» с ситуацией вокруг Навального

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер призвал не увязывать реализацию проекта «Северный поток-2» с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и другими отдельными случаями. Он заявил об этом в интервью медиагруппе «Функе», его цитирует ТАСС.

«Нам не стоит увязывать доведение до конца "Северного потока-2" с делом Навального. Мы должны оценивать и принимать решение по строительству и завершению газопровода независимо от отдельных дел», — сказал он.

По его словам, за 50 лет поставки газа еще никогда не были «политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом», что шло на пользу безопасности газоснабжения. Также Альтмайер напомнил, что решение о строительстве газопровода было принято давно, проект был одобрен «в соответствии с законодательными процедурами» властями различных европейских стран.

Ранее США не исключили введения новых санкций против России из-за ситуации с Навальным. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты оставляют за собой право объявить дальнейшие ограничения в отношении отдельных лиц и сфер деятельности на основании исполнительного указа президента США.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Американский лидер не стал вводить ограничения против «Северного потока-2», однако в очередной раз высказался против газопровода и не исключил, что может вернуться к этому вопросу в будущем.

Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. В конце марта стало известно об ухудшении его здоровья, 19 апреля во ФСИН сообщили о его переводе в больницу для осужденных.