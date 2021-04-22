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США пригрозили России новыми санкциями из-за Навального

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Фото: Pixabay

США не исключили введения новых санкций против России из-за ситуации с учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным. Об этом заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит ТАСС.

Псаки отметила, что Соединенные Штаты оставляют за собой право объявить дальнейшие ограничения в отношении отдельных лиц и сфер деятельности на основании исполнительного указа президента США. Она не уточнила, каких именно. «Но наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу», — пояснила пресс-секретарь.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Россию выпустить Навального из тюрьмы и допустить к нему врачей.

Алексей Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. В конце марта стало известно об ухудшении его здоровья, 19 апреля во ФСИН сообщили о его переводе в больницу для осужденных.

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