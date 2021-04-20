Постпред России переадресовал странам Запада вопросы по Навальному

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин считает, что претензии по ситуации с учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным необходимо адресовать не России. Об этом он заявил на конференции стран-участниц ОЗХО, передает ТАСС.

По словам Шульгина, ответы на вопросы необходимо получать у Германии, Франции и Швеции. Связано это с тем, что они нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, которая «обязывает государства оказывать правовую помощь и решать все возникающие проблемные вопросы путем диалога и консультаций».

Он добавил, что технический секретариат ОЗХО так и не оказал Москве содействие в изучении инцидента, а страны отказались обнародовать формулу вещества, которое якобы использовалось при отравлении Навального. «За этой неготовностью (...), вполне вероятно, стоит стремление бесконтрольно продолжать разработки [данного вещества], не информируя об этом ОЗХО», — указал постпред.

По его словам, немецкие власти также «активно противодействуют проводимой в России доследственной проверке по данному инциденту, препятствуя установлению истины». В частности, они не предоставляют правоохранительным органам запрошенную информацию.

Ранее 20 апреля ПАСЕ потребовала оказать Навальному медпомощь в исправительной колонии, а также освободить его. В марте Шульгин обвинил западные страны в сокрытии данных по ситуации с Навальным.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа 2020 года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.

2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный приговор по делу «Ив Роше» за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года. В настоящее время Навальный находится в колонии во Владимирской области.