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ПАСЕ потребовала освободить Навального и оказать ему медпомощь

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Фото: Vincent Kessler / Reuters

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может потребовать освободить Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, который включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) из тюрьмы до 7 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект резолюции.

«Ассамблея призывает Россию немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека в июне», — говорится в резолюции, подготовленной французским депутатом Жаком Мэром.

Ближайшее заседание Комитета министров Совета Европы должно пройти с 7 по 9 июня. Кроме того, ТАСС стало известно, что ПАСЕ планирует требовать обеспечения россиянину необходимой медицинской помощи, в ассамблее настаивают и на том, чтобы разрешить провести его осмотр любому доктору, которого выберет сам Навальный.

В начале апреля Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области, перевели в медико-санитарную часть с симптомами ОРЗ. В ходе плановой диспансеризации у заключенного выявили высокую температуру. Первые сообщения об ухудшении его здоровья появились в конце марта. В региональном управлении ФСИН заявили, что состояние Навального считается удовлетворительным.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Навальный должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.

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