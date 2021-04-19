В Госдуме назвали заявление США о Навальном попыткой вмешательства в дела России

Заявление США об ответственности за происходящее с учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным можно назвать попыткой вмешательства во внутренние дела России. Такую оценку дал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства зарубежных стран во внутренние дела России Василий Пискарев, сообщается в Telegram.

«Заявление о том, что Россия будет привлечена к ответственности за происходящее с Навальным под стражей, равно как и аналогичные по тону публикации The New York Times, Washington Post и ряда других изданий, является ничем иным как неприкрытой попыткой вмешательства во внутренние дела нашей страны», — указывается в сообщении.

Пискарев также подчеркнул, что считает удивительным внимание американцев к «рядовому заключенному». По его мнению, особенно показательно то, что данные заявления совпали с объявлением сторонниками Навального очередной несогласованной акции.

18 апреля помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что если Навальный умрет в тюрьме, для России наступят последствия. Он также ответил на вопрос о саммите президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. По словам Салливана, встреча двух лидеров состоится при наличии подходящих условий.

Несколькими днями ранее Навальный был переведен в отряд колонии из медсанчасти в связи с улучшением здоровья. Исследования не подтвердили у заключенного туберкулез и коронавирусную инфекцию. Врачи оценили состояние его здоровья как удовлетворительное.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Навальный должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.