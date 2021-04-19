В Госдуме ответили на заявление США о последствиях в случае смерти Навального

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на заявление США о последствиях для России в случае смерти в тюрьме Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Его цитирует РИА Новости.

По его словам, заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана — прощальное письмо оппозиционеру и «билет на тот свет».

«Соединенные штаты на весь мир объявили, что Навальному жить осталось недолго, они ему уже выписали билет на тот свет, лишь бы России напакостить. А вот теперь пусть знаменитый блогер и прочувствует, что такое американская дружба, — как говорится, дружим, пока нужен. Я уверен, что советник Байдена тем самым отправил Навальному прощальное письмо, мол, работали вместе, но все пошло не так, и живой ты нам не нужен, извини, но вот так», — объяснил Бальбек.

Он добавил, что не удивится, если Навальный расскажет российским следственным органам «некоторые откровения о своем сотрудничестве с американцами в обмен на гарантии охраны его жизни».

Ранее Навальный был переведен в отряд колонии из медсанчасти в связи с улучшением здоровья. У него не подтвердили туберкулез и коронавирус.

В начале апреля Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области, перевели в медико-санитарную часть с симптомами ОРЗ. В ходе плановой диспансеризации у заключенного выявили высокую температуру. Первые сообщения об ухудшении его здоровья появились в конце марта. В региональном управлении ФСИН заявили, что состояние Навального считается удовлетворительным.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Навальный должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.