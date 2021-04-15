Россия сочла молчание Германии признанием в причастности к инциденту с Навальным

Молчание Германии в ответ на вопросы России по инциденту с Алексеем Навальным (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) можно счесть признанием в причастности к нему. Об этом заявили в российском МИД, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Если власти ФРГ продолжат молчать, то они лишь распишутся в своей непосредственной причастности к произошедшему с российским блогером инциденту», — заявили в ведомстве. В министерстве подчеркнули, что продолжат добиваться от Берлина предметных ответов по вопросам российской стороны в связи с инцидентом.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.

2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный приговор по делу «Ив Роше» за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года. В настоящее время он находится в СИЗО-3 в Кольчугино во Владимирской области.

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