ФСИН рассказала о состоянии здоровья Навального

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный переведен в отряд колонии из медсанчасти в связи с улучшением здоровья. Об этом рассказали в Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН), передает ТАСС.

«С 5 по 9 апреля осужденный А. Навальный находился в медико-санитарной части ИК-2 по Владимирской области под постоянным наблюдением медицинских работников. 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья осужденный был переведен обратно в отряд», — рассказали в ведомстве.

Исследования не подтвердили у заключенного туберкулез и коронавирусную инфекцию. Врачи оценили состояние его здоровья как удовлетворительное.

В начале апреля Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области, перевели в медико-санитарную часть с симптомами ОРЗ. В ходе плановой диспансеризации у заключенного выявили высокую температуру. Первые сообщения об ухудшении его здоровья появились в конце марта. В региональном управлении ФСИН заявили, что состояние Навального считается удовлетворительным.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Навальный должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.