Захарова ответила на заявления США об условиях содержания Навального

Власти США придумывают небылицы об условиях содержания в колонии учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Официальный Вашингтон, который постоянно озабочен правами человека во всем мире, но только не у себя дома, игнорирует наши аргументы. Вместо этого там сочиняют небылицы, рассказывают какую-то чушь про условия содержания российских осужденных, в частности Навального», — ответила на соответствующие сообщения Захарова. Она также заявила, что американские власти при этом игнорируют проблемы с условиями содержания собственных заключенных.

Представитель МИД призвала США оперативно и открыто расследовать все случаи нарушения прав заключенных в американских тюрьмах. «Происходящее идет вразрез не только с американской конституцией и уголовным законодательством, но и с основополагающими международными правовыми и гуманитарными нормами», — добавила она.

Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области, 5 апреля перевели в медико-санитарную часть с симптомами ОРЗ. В ходе плановой диспансеризации у заключенного выявили высокую температуру. Тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Первые сообщения об ухудшении его здоровья появились в конце марта. В региональном управлении ФСИН заявили, что состояние Навального считается удовлетворительным.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Навальный должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.