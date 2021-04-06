Полиция задержала девять человек у колонии Навального

Сотрудники полиции задержали и доставили в отделение внутренних дел девять человек, которые нарушали общественный порядок у исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, всего у ИК собрались около 45 человек, 30 из них — журналисты и блогеры. «Девять граждан, допустивших нарушения общественного порядка, доставлены сотрудниками полиции в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении полиции.

В числе задержанных оказались также глава «Альянса врачей» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анастасия Васильева и журналисты телеканала CNN. Отмечалось, что Васильева отказалась исполнять требование полиции разойтись, а у журналистов не было при себе пресс-карт и жилетов с надписью «Пресса». Репортеров тем временем отпустили из ОВД, Васильева также освобождена.

Навального 5 апреля перевели в медико-санитарную часть с симптомами ОРЗ. В ходе плановой диспансеризации у него выявили высокую температуру. В Кремле отметили, что, если заключенный действительно болен, ему обеспечат должное лечение. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что о «каких-либо особенных условиях для одного из осужденных речи идти не может».

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.