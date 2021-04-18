США предупредили Россию о последствиях в случае смерти Навального в тюрьме

Если учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный умрет в тюрьме, для России наступят последствия. Об этом предупредил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

Он также ответил на вопрос о саммите президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. По словам Салливана, встреча двух лидеров состоится при наличии подходящих условий.

Ранее, 13 апреля, в Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН) рассказали, что Навальный был переведен в отряд колонии из медсанчасти в связи с улучшением здоровья. Исследования не подтвердили у заключенного туберкулез и коронавирусную инфекцию. Врачи оценили состояние его здоровья как удовлетворительное.

В начале апреля Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области, перевели в медико-санитарную часть с симптомами ОРЗ. В ходе плановой диспансеризации у заключенного выявили высокую температуру. Первые сообщения об ухудшении его здоровья появились в конце марта. В региональном управлении ФСИН заявили, что состояние Навального считается удовлетворительным.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Навальный должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.