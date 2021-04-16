Данные собиравшихся на митинг в поддержку Навального утекли в сеть

Данные людей, собиравшихся на митинг в поддержку учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального, утекли в сеть. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора ФБК Ивана Жданова.

Жданов уточнил, что в интернете появилась база электронных почт с сайта, где идет регистрация желающих пойти на митинг. «Она соответствует действительности в отличие от ранее выданных фейков. Это произошло сейчас, когда до конца кампании осталось 70 тысяч подписей и каждое согласие на митинг нам гораздо тяжелее собирать», — добавил он.

В то же время, по данным хакеров, база на 70 процентов состоит из ботов. По словам Жданова, речь идет о базе, которую сотрудники ФБК используют для рассылки. В ней нет фамилий, имен и других уточняющих данных. Директор фонда предупредил, что злоумышленники, если захотят, могут отправить письмо на почту, которое, скорее всего, попадет в папку «спам».

ФБК начал расследование и отправил запрос в сервис рассылки, заключил Жданов.

В настоящее время Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области. В феврале Мосгорсуд признал законным замену ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционер должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.