Навальный подал в суд на колонию из-за Корана

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный заявил, что подал в суд на исправительную колонию №2 в Покрове, в которой отбывает наказание, из-за отказа передать ему Коран. Об этом сообщает НСН.

Заключенный объяснил, что хочет лучш его изучить. «Я его и раньше читал, конечно. Но так, как все, — "читаю, чтобы поставить галочку, но ничего не понимаю". Мне этого недостаточно», — сказал Навальный.

Политолог Сергей Михеев в своем Telegram-канале удивился желанию Навального изучить Коран. «Минуточку, а с каких пор националист Навальный стал мусульманином? Или он только планирует смену вероисповедания, а то аудитория все уменьшается, сторонники отворачиваются от него и нужно искать поддержку у новой группы лиц», — написал он.

По мнению Михеева, Навальный решил «позаигрывать с исламом, как ранее с православием и даже когда намекал на свою лояльность ЛГБТ».

В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Навальный должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.