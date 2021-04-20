Прокуратура попросит ликвидировать ФБК и штабы Навального

Прокуратура Москвы намерена попросить суд о ликвидации и запрете деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и штабов Алексея Навального. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

«Эти организации действуют в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России», — отмечается в сообщении прокуратуры.

В ведомстве также считают, что целью этих организаций было создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария «цветной революции». «В связи с изложенным прокуратура города Москвы считает необходимым в судебном порядке добиваться ликвидации и запрета деятельности некоммерческих организаций "ФБК", "ФЗПГ" и движения "Штабы Навального"», — заключили в прокуратуре.

Иск прокуратуры о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями Мосгорсуд начнет рассматривать 26 апреля. Заседания будут проводиться в закрытом режиме, так материалы суда имеют гриф «секретно».

ФБК был признан иностранным агентом в октябре 2019 года.